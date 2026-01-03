Il segretario nazionale del Psi Maraio in giunta regionale | la soddisfazione della sezione casertana

Il Psi di Caserta esprime soddisfazione per la nomina del Segretario Nazionale Enzo Maraio in Giunta Regionale. Questa scelta rappresenta un momento importante per il partito, rafforzando il ruolo del Psi nel contesto politico regionale e consolidando l’impegno a favore delle esigenze della comunità. La sezione casertana guarda con fiducia alle future iniziative che ne deriveranno, confermando l’importanza della collaborazione tra le diverse realtà locali e nazionali.

Il Psi di Caserta sta vivendo con grande entusiasmo la nomina in Giunta Regionale del Segretario Nazionale Enzo Maraio. Mercoledì 30 dicembre, presso la sede cittadina del Psi, il coordinatore provinciale Romolo Vignola e quello cittadino Antonio De Falco hanno chiamato a raccolta simpatizzanti e.

Il Segretario, Enzo Maraio, neo Assessore regionale al Turismo, promozione del territorio e transizione digitale in Regione Campania; Regione Campania, ecco chi sono i 10 assessori della giunta di Roberto Fico: rappresentato tutto il campo largo. C'è anche Bonavitacola, l'ex vice di De Luca; Maraio assessore regionale, Golino: Il Psi cresce e si rafforza; Il salernitano Enzo Maraio (PSI) nella giunta Fico: Un grande orgoglio.

