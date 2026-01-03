Il Savigliano affronta la Conad nel prossimo turno di Serie A3, in una partita che vede i padroni di casa favoriti in classifica. La sfida si svolge alle 18,30 a Cavallermaggiore, dopo la recente vittoria della Conad contro Mirandola. Un incontro importante nel contesto del girone di ritorno, che metterà alla prova la squadra ospite in un incontro chiave per la classifica.

Il girone di ritorno della Conad (28) comincia alle 18,30 in provincia di Cuneo. Gli uomini di Zagni, reduci dal convincente 3-1 interno con Mirandola, sono impegnati a Cavallermaggiore contro Savigliano (4), in quello che è il testa-coda del campionato di Serie A3. Contro un avversario che ha ottenuto un solo successo nei 9 match disputati, i granata puntano a continuare la loro marcia e a consolidare il vantaggio sulle avversarie, anche alla luce dello scontro diretto tra San Giustino e Belluno, rispettivamente seconda e terza a 4 e 6 lunghezze. Savigliano, al PalaBigi, fu travolta con un netto 3-0: dopo 2 set dominati, però, la Conad soffrì non poco nel terzo, chiuso 29-27. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Savigliano non fa paura. In Piemonte per la vittoria

