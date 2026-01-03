Oggi prendono il via i saldi invernali, un periodo di promozioni che durerà circa due mesi. Questa fase rappresenta un’occasione per i consumatori di approfittare di sconti su diversi prodotti, mentre i commercianti cercano di incrementare le vendite in vista delle nuove collezioni. Con un giro d’affari che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, i saldi sono un momento importante per il settore retail.

Partono oggi i saldi invernali. Una maratona di sconti che andrà avanti per due mesi e che servirà ai commercianti per far cassa in vista dell’acquisto delle nuove collezioni. Un’occasione ghiotta per tutti quelli che hanno atteso le svendite per acquistare i capi più importanti del guardaroba, dai capi spalla ai maglioni pesanti. Così i ribassi, spinti dal grande freddo in arrivo, potranno contare non solo sui prezzi convenienti ma anche sull’inverno per partire con uno sprint iniziale. I primi giorni, quelli in cui si concentreranno le vendite più grandi e quelli in cui l’assortimento sarà garantito, permetteranno di capire se le previsioni della vigilia saranno state azzeccate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sabato dei saldi, inizia la corsa. Il giro d’affari sfiora i 30 milioni

Leggi anche: Saldi al via, Confcommercio: “137 euro a persona, 4,9 miliardi il giro d’affari”

Leggi anche: Firenze, maxi truffa a Opera Santa Maria del Fiore: giro d’affari da 30 milioni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il sabato dei saldi, inizia la corsa. Il giro d’affari sfiora i 30 milioni; Saldi invernali 2026, parte la corsa agli sconti. Cresce l'interesse ma la spesa resta contenuta; Dal 3 gennaio via ai saldi in Piemonte: ma si compra solo se... è un vero affare; Commercio: al via domani i saldi invernali, ma non sarà corsa agli acquisti.

Il sabato dei saldi, inizia la corsa. Il giro d’affari sfiora i 30 milioni - Nei negozi tradizionali pesa la concorrenza dell’online e le offerte che durano tutto l’anno. msn.com