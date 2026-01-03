Il ruggito di D’Amore | C’era una volta Gomorra L’inizio a Secondigliano

Nel cuore di Secondigliano, negli anni Settanta, la vita era segnata da sfide e difficoltà. In questa realtà, si intrecciano storie di resistenza e crescita, come quella narrata ne

Roma, 3 gennaio 2026 – Nella Secondigliano degli anni Settanta, un bambino su sette moriva nel primo anno di vita. In quel quartiere di Napoli, infestato dai topi, dominavano miseria e criminalità. Nel 1977 Pietro Savorano ha 17 anni, tutta la vita davanti ma un destino in qualche modo già deciso da quell'ambiente in cui si trova a crescere. Diventerà il re di un impero criminale che un vastissimo pubblico ha imparato a conoscere nelle cinque stagioni di Gomorra – La serie, ispirata al romanzo di Roberto Saviano, con Marco D'Amore carismatico protagonista. Ora, Gomorra – Le origini, prodotta da Sky Studios e da Cattleya, dal 9 gennaio su Sky e in streaming su Now, torna indietro nel tempo, per capire com'è accaduto che Pietro sia diventato uno spietato boss della camorra.

