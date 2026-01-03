Il ritorno di Gasperini a Bergamo in stile film cult di Scorsese

Stasera, a Bergamo, Gian Piero Gasperini torna nel suo vecchio stadio per affrontare l’Atalanta, squadra che ha guidato per nove stagioni. Dopo il trasferimento alla Roma questa estate, il suo ritorno rappresenta un momento importante per il tecnico e per i tifosi. Una sfida tra passato e presente, che si svolge sotto gli occhi di una città che ha segnato la sua carriera.

Gian Piero Gasperini ritroverà il suo passato questa sera, nel match tra Atalanta e Roma a Bergamo. L'ex tecnico della Dea ha trascorso nove anni sulla panchina nerazzurra, prima di approdare quest'estate su quella giallorossa. Gasperini ritrova il suo passato. Il Giornale scrive: New Balance Arena, tutto esaurito. Luci accese, curva Nord che ruggisce come una gang di Little Italy pronta a regolare i conti con Dandi e Il Freddo. E lì, in panchina ospite, siede, lui: Gian Piero Gasperini, il vecchio capo che per nove anni ha reso l'Atalanta una potenza, l'Europa League alzata al cielo, Champions e ritmo.

