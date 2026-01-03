Il ritmo di “Fire of Georgia” apre il nuovo anno dei Rinnovati, portando la danza sul palco del teatro cittadino. Domani alle 17, lo spettacolo, inserito nel Gran galà delle arti sceniche, rappresenta il secondo appuntamento della stagione 2026, dopo il concerto di Capodanno a Siena. Un evento che invita a riflettere sul futuro attraverso il movimento, in un contesto culturale ricco di tradizione e innovazione.

Si riaccende all’insegna della danza l’anno dei Rinnovati. Domani alle 17, sul palco del teatro cittadino andrà in scena ‘Fire of Georgia’, spettacolo inserito nel cartellone del Gran galà delle arti sceniche e secondo appuntamento dell’anno 2026 della stagione teatrale, dopo il concerto di Capodanno, che per la prima volta si è svolto a Siena. "’Fire of Georgia’ – anticipano dai Teatri di Siena, sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli – è uno spettacolo capace di conquistare e travolgere gli spettatori con la forza primordiale della danza georgiana. La Colchide, terra del mito di Medea e Giasone, oggi conosciuta come Georgia, rivive sul palcoscenico attraverso le straordinarie performance dell’ensemble diretto da Gela Potskhishvili e Maia Kiknadze, che porta in scena una celebrazione intensa e suggestiva della propria cultura". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ritmo di ’Fire of Georgia’. La storia danza nel futuro

Leggi anche: Il Royal National Ballet of Georgia al Teatro Italia di Roma con lo spettacolo "Fire of Georgia"

Leggi anche: Il Royal National Ballet of Georgia pronto ad incantare Trento con "Fire of Georgia"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fuoco, ritmo, incanto. Il Malabares ti aspetta, dal venerdì alla domenica: uno spettacolo che accende il weekend con passione e stupore. Fire, rhythm, enchantment. Malabares awaits you from Friday to Sunday: a show that lights up your weekend with passion - facebook.com facebook