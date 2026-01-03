Il Regno della Befana e dei folletti del carbone | evento Cna a Cava

Il Regno della Befana e dei folletti del carbone è un evento organizzato da CNA, Comune di Cava de' Tirreni e CCIAA Salerno, che si svolgerà in Piazza Duomo. L’appuntamento, dedicato ad Anna Tagliaferri, offre un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia in modo autentico e partecipativo, promuovendo le tradizioni locali e l’artigianato. Un momento di incontro pensato per famiglie e visitatori, nel rispetto della sobrietà e della cultura del territorio.

Avrà una dedica speciale ad Anna Tagliaferri "Il Regno della Befana e dei folletti del carbone", l'evento promosso in Piazza Duomo a Cava de'Tirreni da CNA- Confederazione Nazionale dell' Artigianato e della Piccola Media Impresa, dal Comune di Cava de' Tirreni e CCIAA Salerno. Il giorno 6 gennaio gran finale dell'Epifania con la Befana e i folletti del carbone, della compagnia teatrale Idea Live, che distribuiranno caramelle, cioccolatini e forse anche un po' di carbone. Martedì 6 gennaio, la Villa Comunale accoglierà il regno della Befana per il gran finale delle festività: animazione, magia, mascotte, dolci, calze e sorrisi per bambini e famiglie, a partire dalle 10.30. Inoltre, dalle 10.00, al Villaggio di Natale, spazio anche all'est

