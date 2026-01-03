Il proprietario del Constellation era stato in carcere Sono svizzere le prime 4 vittime identificate

Le indagini sulla tragedia al bar Le Constellation di Crans-Montana proseguono, con le prime quattro vittime identificate come donne svizzere. Il proprietario del locale, già detenuto in passato, è tra gli indagati. Le autorità stanno accertando eventuali responsabilità penali, contestando accuse di incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose, in un contesto che ha causato 40 morti e 121 feriti.

Mentre le indagini per risalire alle singole responsabilità della tragedia avvenuta durante la notte di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana proseguono, sono stati stabiliti i capi di imputazione a cui dovranno rispondere coloro i quali saranno ritenuti colpevoli del rogo che ha causato 40 morti e 121 feriti: nel caso in cui emergessero delle responsabilità penali, gli iscritti sul registro degli indagati dovranno difendersi dall'accusa di incendio colposo, omicidio colposo e lesioni corporali colpose. Nel frattempo Le Parisien ha reso noti dei dettagli di un'inchiesta condotta sui due proprietari del locale Jacques e Jessica Moretti, i cittadini francesi finiti nell'occhio del ciclone a causa dei dubbi relativi alla effettiva regolarità del locale per quanto concerne il rispetto delle misure di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il proprietario del Constellation era stato in carcere. Sono svizzere le prime 4 vittime identificate Leggi anche: Il proprietario del Constellation: "Non mangiamo e non dormiamo" Leggi anche: Crans Montana, Tajani rassicura le famiglie: “Identificate 6 vittime, non sono italiane” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation; Il proprietario del Constellation: Non mangiamo e non dormiamo; Crans Montana, il proprietario: «A Le Constellation 3 controlli in 10 anni, tutto a norma». Cosa rischiano Jacques e Jessica Moretti; Crans Montana, i proprietari del Constellation: «Non riusciamo più a dormire né mangiare. Il locale? Tutto a norma». Il proprietario del Constellation era stato in carcere. Sono svizzere le prime 4 vittime identificate - Mentre le indagini per risalire alle singole responsabilità della tragedia avvenuta durante la notte di Capodanno al bar Le Constellation di Crans- msn.com

Jacques Moretti, il proprietario del Constellation di Crans-Montana era stato in carcere per truffa. «C'era l'ombra della criminalità organizzata» - Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana, era già noto alla giustizia francese. msn.com

Il proprietario del Constellation, in passato, sarebbe stato in carcere - I fatti risalgono a una ventina di anni fa quando l'uomo viveva in Francia – Truffa, rapimento e sfruttamento della prostituzione i capi di imputazione ... cdt.ch

Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana, era già noto alla giustizia francese. Le Parisien ha pubblicato indiscrezioni secondo cui una ventina di anni fa l'uomo sarebbe finito in carcere in Savoia per truffa, rapimento e sfruttame - facebook.com facebook

#CransMontana La sicurezza del bar Le Constellation al setaccio degli inquirenti che indagano per incendio e omicidio colposo. I proprietari assicurano che 'tutto era nella norma' e dicono: "Non riusciamo più a mangiare né a dormire". @valeriafrasca e @Cla x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.