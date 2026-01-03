Il professor Mauro Magnani, docente emerito di Biochimica all’Università di Urbino, è stato nominato presidente della Federazione delle Società Europee di Biochimica (FEBS), assumendo la guida dell’associazione dal 1° gennaio. La nomina rappresenta un riconoscimento importante per la sua esperienza e leadership nel campo della biochimica a livello europeo.

Il docente urbinate Mauro Magnani è dal 1° gennaio a capo dei biochimici di tutta Europa. Ad annunciare la nomina del professore emerito di Biochimica dell’ateneo Carlo Bo è stata la Federazione delle Società Europee di Biochimica (FEBS), che ha eletto appunto Magnani proprio presidente. La Federation of European Biochemical Societies è una delle più grandi e prestigiose organizzazioni europee dedicate al sostegno della ricerca e della formazione nelle scienze della vita. Registrata come charity in Inghilterra, promuove la biochimica e la biologia molecolare attraverso riviste scientifiche internazionali, congressi annuali, programmi di scambio, formazione e borse di studio nonché iniziative per giovani ricercatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il prof Magnani a capo dei biochimici d’Europa

Leggi anche: Chirurgia pediatrica, il prof. Ciro Esposito premiato a Danzica: è tra i migliori 16 tra Europa e Stati Uniti

Leggi anche: Il capo di Stato maggiore francese: la Russia può attaccare l’Europa in 3-4 anni (ma sarebbe un “test”)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il prof Magnani a capo dei biochimici d’Europa.

Il mestiere di scienziato. Alla Righetti incontro con il prof. Magnani - “Mestiere di scienziato: le nuove biotecnologie” è il titolo del prossimo incontro organizzato dalla Fondazione Igino Righetti. newsrimini.it

Un breve passaggio dell'intervento della professoressa Mariella Magnani, presidente della Fondazione Magnani di #Lomello (#Pavia), alla cerimonia del "Premio Restauro 2025" svoltasi giovedì 11 dicembre nell'Aula Foscolo dell'Università di #Pavia. Potete l - facebook.com facebook