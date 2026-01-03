La recente sentenza del tribunale del lavoro ha stabilito che la condotta della Procura, nel coinvolgere sigle non legittimate nel tavolo sulla contrattazione integrativa, è risultata antisindacale. La decisione ha acceso un dibattito sulla buona fede dell’azione del procuratore, che si sostiene fosse condotta in buona fede. Questa vicenda evidenzia le complessità delle relazioni sindacali e le interpretazioni delle norme in materia di rappresentanza e legittimità.

Si accende lo scontro dopo la sentenza del tribunale del lavoro che ha definito "antisindacale" la condotta della Procura per aver invitato al tavolo sulla contrattazione integrativa sigle non legittimate, in accoglimento di un ricorso presentato dalla Confsal-Unsa. Massimo Romei (foto), membro della rsu per la Cgil e responsabile del casellario giudiziale, si schiera col procuratore capo Calogero Gaetano Paci: "Era evidente che, convocando tutti i sindacati, il suo intento fosse quello di garantire il pluralismo e di non penalizzare i dipendenti: sicuramente ha agito in buona fede – dichiara Romei – Ci tengo anche a dire che per noi il suo ufficio è sempre stato aperto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il procuratore ha agito in buona fede"

