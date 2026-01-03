Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni giorno alle 8:30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sui prezzi di benzina, diesel e GPL in tutte le regioni italiane. Un'informazione utile per chi desidera conoscere le variazioni di costo e pianificare al meglio i propri acquisti. Restate aggiornati per avere sempre dati precisi e affidabili sui prezzi dei carburanti in Italia.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 03 gennaio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi Leggi anche: Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi Leggi anche: Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI; Prezzi carburanti a dicembre 2025: Benzina, Diesel, Metano e GPL; Prezzo benzina e diesel, quanto costa oggi il pieno Regione per Regione; Accise carburanti, nel 2026 il diesel potrebbe costare più della benzina. Le previsioni. Prezzo della benzina in calo: gli automobilisti esultano - Il prezzo della benzina è in calo, per la gioia di tutti gli automobilisti coinvolti. newsmondo.it

