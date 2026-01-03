Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi, 3 gennaio 2026, si attesta a 0,104 €/kWh. In questa pagina, vengono riportate le variazioni orarie dell’andamento del Prezzo Unico Nazionale, offrendo un quadro aggiornato e affidabile sull’andamento del mercato dell’energia elettrica.

L’andamento del PUN energia elettrica – Prezzo aggiornato al 3 Gennaio 2026 Il valore del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica registrato oggi, 3 Gennaio 2026, è pari a 0,104 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente (2 Gennaio 2026), il prezzo minimo è stato di 0,0899 €kWh (ore 3) mentre il massimo ha raggiunto 0,1212 €kWh (ore 20). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra le 2:00 e le 5:00), mentre il picco di prezzo si è registrato in fascia serale, tra le 18:00 e le 21:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 03012026 0,1041 -0,001 02012026 0,1051 -0,0036 01012026 0,1064 -0,0035 31122025 0,1099 +0,0008 30122025 0,1090 -0,0047 29122025 0,1137 +0,0093 28122025 0,1044 -0,0015 27122025 0,1029 -0,0044 26122025 0,1073 +0,0005 25122025 0,1068 -0,0035 24122025 0,1103 -0,0032 23122025 0,1135 -0,0003 22122025 0,1138 +0,0061 21122025 0,1076 -0,0049 20122025 0,1125 -0,0066 19122025 0,1191 -0,0013 18122025 0,1204 +0,0002 17122025 0,1201 -0,0017 16122025 0,1218 +0,0050 15122025 0,1167 +0,0091 14122025 0,1076 -0,0002 13122025 0,1076 -0,0078 12122025 0,1154 -0,0015 11122025 0,1169 +0,0032 10122025 0,1191 -0,0041 09122025 0,1150 +0,0092 08122025 0,1057 +0,0021 07122025 0,1036 -0,0040 06122025 0,1080 -0,0023 05122025 0,1102 +0,0016 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Gennaio 2026 0,1052 Dicembre 2025 0,1155 Novembre 2025 0,1171 Ottobre 2025 0,1110 Settembre 2025 0,1091 Agosto 2025 0,1088 Luglio 2025 0,1131 Giugno 2025 0,1118 Maggio 2025 0,0936 Aprile 2025 0,0999 Marzo 2025 0,1205 Febbraio 2025 0,1504 Gennaio 2025 0,1432 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Leggi anche: Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Leggi anche: Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Martedì 30 dicembre 2025; Quanto costa oggi l’energia elettrica?; Aumenti bollette luce e gas 2025-2026: previsioni e strategie per risparmiare; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Venerdì 2 gennaio 2026.

GME pubblica l’andamento dei mercati energetici a novembre: PUN a 117 €/MWh e GO fino a 2,21 €/MWh - PUN a 117 €/MWh, gas su minimi e calo delle rinnovabili nell'aggiornamento mensile di GME sui mercati energetici. rinnovabili.it

Sconti al via. Apripista dei saldi invernali la Valle d’Aosta, dove i negozi hanno applicato la riduzione di prezzo già da oggi. Video e altre notizie sul sito e sulla pagina Facebook della Tgr Rai Valle D'Aosta https://www.rainews.it/tgr/vda https://www.rainews. - facebook.com facebook

Crans-Montana, l’orrore oggi ha un’età: il prezzo della sicurezza e l’offesa del destino x.com