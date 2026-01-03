Il più bel regalo per la Befana dei piccoli? Un buon libro per scoprire e sognare A tutte le età

La Befana porta con sé un momento di dolcezza e scoperta, ideale per regalare ai bambini un libro che stimoli la fantasia e la curiosità. È un’occasione per condividere momenti tranquilli e riscoprire il piacere di leggere, anche in inverno. Un regalo semplice e significativo, capace di accompagnare grandi e piccoli in un viaggio tra storie e sogni, nel rispetto di un tempo di ascolto e di relax.

L a Befana arriva piano, con le tasche piene di dolci, carbone e soprattutto storie. È una festa che chiude il tempo delle luci e dei brindisi e ne apre un altro, più silenzioso, fatto di pomeriggi lunghi, freddi gentili e libri da sfogliare insieme. Regalare un libro ai bambini per l'Epifania significa affidare loro un viaggio che continua anche quando l'albero è stato riposto e le decorazioni salutano l'inverno che verrà. È un dono che resta, che cresce con chi lo riceve e che si rinnova ogni volta che una pagina viene riaperta. I libri per bambini, come quelli raccolti in questa selezione, sono porte spalancate su mondi diversi ma profondamente connessi al nostro.

