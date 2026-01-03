Il Pd sta prendendo in giro i cervesi In silenzio manda avanti il bilancio

L’opposizione di Cervia critica la gestione della maggioranza, accusandola di agire senza trasparenza riguardo al bilancio comunale. La recente indagine sul sindaco Mattia Missiroli ha suscitato preoccupazioni sulla trasparenza e la responsabilità amministrativa. La discussione si concentra sulla necessità di un approccio chiaro e responsabile nella gestione del territorio, evitando atteggiamenti che possano minare la fiducia dei cittadini nel ruolo delle istituzioni locali.

"Pd, smettila di prendere in giro i cervesi!". Con queste parole l'opposizione di Cervia, ovvero i consiglieri della lista civica Cambia con me – Mazzolani sindaco e Fratelli d'Italia, si scaglia contro la maggioranza in merito alla gestione del territorio dopo che il sindaco di Cervia Mattia Missiroli è stato indagato per maltrattamenti in famiglia. Le sue dimissioni sono state annunciate tramite una nota letta dalla portavoce in occasione del consiglio comunale del 23 dicembre scorso, poi ribadite nell'incontro del Pd dello scorso 29 dicembre. L'atto formale dovrebbe essere firmato lunedì 5 gennaio.

