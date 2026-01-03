Il Pd riscopre la domiciliazione bancaria ma nove mesi fa la bocciava

Recentemente, alcuni consiglieri regionali del Partito Democratico hanno suggerito di adottare la domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo auto. Questa proposta rappresenta un cambio di posizione rispetto a quanto affermato circa nove mesi fa, quando il partito la aveva bocciata. La questione evidenzia le diverse valutazioni e possibili evoluzioni delle politiche fiscali in materia di tributi automobilistici.

«Leggiamo sulla stampa che alcuni consiglieri regionali del Partito Democratico propongono la domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo auto. Bene. Peccato solo che a marzo la stessa maggioranza avesse bocciato una proposta identica avanzata dalla Lega. Risultato: nove mesi persi e una.

Bollo auto, Albasi (Pd) “Domiciliazione bancaria per agevolare i pagamenti” - Romagna, il Consigliere regionale del Pd Lodovico Albasi ha presentato un Ordine del ... piacenzasera.it

