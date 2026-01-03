Il ristorante Passaparola, situato in viale Michelangelo, è attualmente in vendita dopo la tragica scomparsa di Emanuele. La chiusura temporanea e il cartello

"Chiuso per lutto". Quella scritta, rimasta a lungo sulla porta del ristorante Passaparola in viale Michelangelo, è diventata per molti aretini il simbolo di un vuoto difficile da colmare. Il locale dove Emanuele Di Rocco accoglieva clienti e amici con il suo contagioso "Forza ragazzi!" non ha più riaperto da quel tragico pomeriggio di metà settembre in cui la sua vita si è spezzata sull’asfalto. Oggi, a distanza di mesi, arriva un altro colpo al cuore della città: la moglie Laura Soare ha annunciato sui social che il ristorante è in vendita. "Con grande dolore il Ristorante Passaparola è in vendita", scrive Laura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il Passaparola è in vendita". Dopo la tragedia di Emanuele il ristorante cerca acquirenti

