Il Partito Democratico dell'Umbria esprime forte disapprovazione verso l'intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela. In una nota, il partito condanna l'azione, sottolineando l'importanza del rispetto della sovranità nazionale e delle soluzioni diplomatiche per risolvere le crisi internazionali. La posizione riflette l'impegno per una politica estera orientata al dialogo e alla cooperazione tra le nazioni.

Il Partito Democratico dell’Umbria contro Trump. Il Pd, recita una nota, “condanna con fermezza l’aggressione militare in Venezuela da parte degli Stati Uniti”. Un’azione, prosegue la nota, “che non solo viola la sovranità di uno Stato, ma rischia di aprire la porta a un ordine mondiale dominato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Il Partito Democratico dell'Umbria contro Trump: "Aggressione degli Stati Uniti al Venezuela"

