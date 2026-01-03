Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni settimana dal 5 al 9 gennaio | l' Epifania non porta la serenità

Il Paradiso delle Signore 10 riprende su Rai 1 con nuove puntate dalla settimana dal 5 al 9 gennaio, escludendo l’Epifania. La serie, ambientata nella Milano degli anni ’60, prosegue con le vicende dei suoi personaggi, offrendo uno sguardo sulla vita quotidiana e le sfide del periodo. Ecco le anticipazioni di questa fase della soap, che introduce nuovi sviluppi e tensioni nella narrazione.

Il Paradiso delle Signore torna finalmente su Rai 1 dopo la lunga pausa (ma si ferma ancora il 6 gennaio): cosa succederà nelle nuove puntate? Le anticipazioni della settimana della soap ambientata nella Milano degli anni '60. Il ritorno de Il Paradiso delle Signore 10 dopo la pausa festiva (più lunga del solito) non è affatto rassicurante. Tante erano le situazioni in ballo prima dello stop, su tutte il "triangolo" tra Adelaide, Marcello e Rosa. Le puntate in onda dal 5 al 9 gennaio - tutti i giorni tranne il 6 gennaio in cui la soap si ferma per l'Epifania - provano a tirare le fila, ma non tutto va come ci si aspetta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

