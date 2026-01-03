Il papà di Kean 16enne liceale di Milano | C’è il dna mio figlio è grave ma vivo Quella notte al telefono piangeva | ‘Ho paura venite’

Il padre di Kean, un ragazzo di 16 anni di Milano, racconta: “Mio figlio mi ha chiamato alle 4 della notte di Capodanno da un numero sconosciuto. Piangeva, era spaventato. È grave, ma vivo. Ricordo ancora le sue parole: ‘Ho paura, venite’”. Questa testimonianza evidenzia la difficile situazione familiare e l’angoscia vissuta in quei momenti, in un contesto di emergenza e incertezza.

Milano – “Mio figlio mi ha chiamato alle 4 della notte di Capodanno da un telefono non suo. Piangeva. Mi ha detto: ‘Papà, sono vivo ma ho dolore ovunque. Ho paura, venite”. Poi mi ha passato un soccorritore”. Poche parole che hanno fatto tremare il cuore di Yohan Guiot. L’uomo è il padre di Kean Kaizer Talingdan, 16enne, tra i giovanissimi rimasti intrappolati nel rogo infernale di Crans-Montana la notte di Capodanno. Sabato sera, 3 gennaio, la conferma: “Mio figlio è tra i feriti ricoverati a Zurigo”. epa12623909 A girl kneels beside lit candles at a memorial site for the victims of the deadly fire at the 'Le Constellation' bar, in Crans-Montana, Switzerland, 03 January 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

