Il ’pagellone’ delle Aquile La difesa è sotto le attese Tanti errori ed incertezze

Ecco il bilancio delle prestazioni dello Spezia a metà campionato. Con una sola partita ancora da disputare, la difesa si presenta al di sotto delle aspettative, evidenziando errori e incertezze. Analizziamo i punti di forza e le criticità della squadra, offrendo un quadro obiettivo sulla prima parte di stagione, in vista delle sfide future.

Quando manca una sola partita al termine del girone di andata (la trasferta di Bolzano col Sud Tirol), è già possibile fare un bilancio sulle prestazioni offerte fin qui dai giocatori dello Spezia. Ecco le pagelle dei portieri e difensori aquilotti dopo 18 partite. MASCARDI 6+. Il portiere della nazionale Under 21, catapultato titolare all’inizio di questo campionato, ha alternato ottime parate ad alcuni momenti di indecisione (Mantova, Frosinone, Empoli). Appare in crescendo come attestato dall’ottima prestazione contro il Pescara con alcuni salvataggi determinanti. Dodici le partite disputate, 18 i gol incassati, in tre sole occasioni ha concluso la sua partita senza subire gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

