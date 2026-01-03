Il nipote di Hannoun e quei campeggi dei Giovani Musulmani

L'analisi delle dinamiche dell'Intifada evidenzia l'importanza di un sostegno unitario tra i diversi attori coinvolti. In particolare, si sottolinea come il coinvolgimento della popolazione e delle organizzazioni militari rappresenti un elemento chiave per la prosecuzione delle attività di opposizione. La citazione del nipote di Hannoun e dei Giovani Musulmani si inserisce in questo contesto, offrendo spunti sulla complessità delle strategie e delle alleanze nel conflitto.

«L'Intifada necessita di due braccia unite assieme, il braccio popolare che appoggia la sua attività e il braccio militare che precede l'Intifada e lo spirito di opposizione». Poche righe contenute in un documento sequestrato nei primi anni Duemila durante la seconda Intifada, presso la sede di una delle associazioni caritatevoli di facciata, in cui viene descritto come dovrebbe strutturarsi l'Intifada (da tradursi letteralmente come la «resistenza»). In questo senso Mohammad Hannoun si sarebbe occupato della parte «popolare»: raccogliere fondi, coordinarsi con le varie associazione in giro per l'Europa e trovare persone per distribuire i soldi una volta giunti a destinazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il nipote di Hannoun e quei “campeggi” dei Giovani Musulmani Leggi anche: “Rivendichiamo il comunismo”. Quei pazzerelli dei Giovani Dem che giocano alla rivoluzione Leggi anche: Quei figuri di tanti anni fa, la sfida dei giovani del Serra La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Propalopoli, il nipote di Hannoun e i “campeggi” dell'odio contro Israele - «L’Intifada necessita di due braccia unite assieme, il braccio popolare che appoggia la sua attività e il braccio militare che ... iltempo.it

Soldi ai terroristi, il nipote di Hannoun: «Feci da tramite con Hamas per mio zio» - La ricostruzione della Dda di Genova identifica in Mohammad Hannoun uno dei principali indiziati per il finanziamento delle attività di Hamas attraverso fondi raccolti in Italia. ilmessaggero.it

Terrorismo, l’interrogatorio del nipote di Hannoun: «Mi ha messo in contatto con Hamas» - I dubbi dei difensori dell’indagato sull’utilizzabilità degli atti formati dalle autorità israeliane e usati dai pm italiani ... msn.com

INCHIESTA FONDI A HAMAS: NEL 2023 HANNOUN INCONTRÒ NOTO FINANZIATORE DEI MACELLAI DI GAZA Tra le frequentazioni "pericolose" di Mohammad Hannoun, il presidente dell'Associazione palestinesi in Italia, arrestato sabato per terrorismo in - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.