Il Natale di Caorle si chiude con lo spettacolo pirotecnico sul mare

Da veneziatoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale a Caorle si conclude con uno spettacolo pirotecnico sul mare, attirando visitatori e residenti. La città, tra le mete più apprezzate del Nord Italia durante le festività, si prepara a offrire un'ultima suggestiva scena luminosa sulla spiaggia del Santuario della Madonna dell'Angelo, chiudendo con sobrietà e fascino il periodo natalizio.

Caorle si conferma una delle mete natalizie più amate del nord Italia. Iniziano ora gli ultimi giorni, con la grande attesa per i fuochi artificiali di chiusura, che illumineranno il cielo della spiaggia del Santuario della Madonna dell'Angelo.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

