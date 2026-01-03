Il Natale di Caorle si chiude con lo spettacolo pirotecnico sul mare

Il Natale a Caorle si conclude con uno spettacolo pirotecnico sul mare, attirando visitatori e residenti. La città, tra le mete più apprezzate del Nord Italia durante le festività, si prepara a offrire un'ultima suggestiva scena luminosa sulla spiaggia del Santuario della Madonna dell'Angelo, chiudendo con sobrietà e fascino il periodo natalizio.

Caorle si conferma una delle mete natalizie più amate del nord Italia. Iniziano ora gli ultimi giorni, con la grande attesa per i fuochi artificiali di chiusura, che illumineranno il cielo della spiaggia del Santuario della Madonna dell'Angelo.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Il Natale di Caorle si chiude con lo spettacolo pirotecnico sul mare Leggi anche: Passeggiata sonora, letture e lo spettacolo 'Fare buono': si chiude con tre eventi 'Natale in Giardino' Leggi anche: Le luci, lo spettacolo sul ghiaccio e il mare d’inverno: Riccione accende la magia del Natale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Caorle si veste a festa per il Natale dal 4 dicembre al 9 gennaio; Caorle, Villaggio di Natale, gli organizzatori: “Dall’apertura oltre 300mila persone in città”; Caorle Christmas Time: la città diventa un villaggio incantato sul mare; Cucina e casette del Natale, numeri da record al Caorle Christmas Time: il villaggio conquista adulti e bambini. Caorle, record per il Natale più lungo d'Italia: ora sotto con i fuochi dell'Epifania - Caorle può fregiarsi del titolo di Natale più lungo d’Italia, con un percorso che si estende per quasi due chilometri, 400 metri in più rispetto all’anno precedente. nordest24.it

A Caorle arrivano i Krampus: ecco il calendario eventi - Caorle Christmas Time accende il litorale con cento casette, Grinch, Krampus, concerti ed eventi fino all’Epifania. nordest24.it

Grinch e Krampus invadono Caorle: il Natale più lungo d’Italia è sul mare - Due chilometri di villaggio e un mese di eventi: Caorle Christmas Time porta sull’Adriatico magia, mistero e record di visitatori fino all’Epifania ... metropolitano.it

A Caorle il Natale si vive anche all’aria aperta Il presepe all’aperto illumina il centro storico e regala atmosfere senza tempo, tra silenzi d’inverno Un assaggio di pura magia… in attesa di rivederci d’estate #HotelPanoramicCaorle #Cao - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.