Il Natale dei carabinieri veronesi vicini ai più piccoli e ai più fragili

Durante il periodo natalizio, i carabinieri delle compagnie di San Bonifacio e Legnago hanno promosso iniziative di solidarietà nel territorio di Verona. L’obiettivo è stato quello di essere vicini ai più piccoli e ai più fragili, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e vicinanza durante le festività. Un gesto che testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel supporto e nella tutela della cittadinanza locale.

Natale a Bologna, i controlli dei carabinieri: “Vicini alla gente anche durante le feste, così garantiremo la sicurezza” - L’Arma dei carabinieri non abbassa la guardia, il generale Bramato: “Tutta la provincia nel nuovo sistema e attenzione particolare ai flussi turistici, a petardi, fuochi d’artificio ma anche a vandali ... msn.com

“Sono sola e non mangio da tre giorni”, 90enne aiutata dai carabinieri alla vigilia di Natale - È accaduto a Cannobio, sul Lago Maggiore, dove un'anziana, in condizioni di estrema precarietà, è stata soccorsa dai carabinieri ... fanpage.it

A Natale i Carabinieri hanno aiutato in maniera concreta famiglie in difficoltà #Benevento - facebook.com facebook

Nella serata di Natale, in un'abitazione del messinese, i carabinieri hanno arrestato una 49enne per il tentato omicidio del marito. A chiamare i militari è stato il personale del 118, intervenuto per medicare l'uomo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, po x.com

