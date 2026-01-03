Domani alle 12:30, il Napoli affronterà la Lazio all’Olimpico. Nei confronti ufficiali tra le due squadre, sono stati disputati 77 incontri a Roma, con 32 vittorie della Lazio, 25 pareggi e 20 successi del Napoli. Negli ultimi tredici confronti all’Olimpico, il Napoli ha ottenuto otto vittorie. Questi dati offrono un quadro delle statistiche e degli incontri precedenti tra le due squadre.

Il Napoli domani affronterà la Lazio all’Olimpico, alle 12:30. Lazio-Napoli, le statistiche. Sul sito del Napoli, le seguenti statistiche negli incontri tra le due squadre: Sono 77 i precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma, con bilancio di 32 successi della Lazio, 25 pareggi e 20 vittorie del Napoli. Nelle ultime 13 sfide all’Olimpico tra Lazio e gli azzurri in Serie A, i biancocelesti hanno vinto solo 2 volte: 1-0 e 2-0 nel 2019-20 e nel 2020-21. Completano il bilancio 3 pareggi e 8 vittorie dei partenopei. La Lazio non perde contro gli azzurri da 6 gare ufficiali tra Serie A e Coppa Italia: bilancio di 4 vittorie e 2 pareggi nelle sfide dell’Olimpico e del Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli ha vinto otto volte nelle ultime tredici gare contro la Lazio all'Olimpico

