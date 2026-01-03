Il Napoli e Conte ci riprovano per Miretti | la risposta della Juve | CMIT

Il Napoli torna a interessarsi a Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, dopo aver già tentato di ingaggiarlo nella scorsa estate. La società campana mostra interesse per il giovane ex Genoa, ma al momento non sono state prese decisioni definitive. La Juventus valuta attentamente le eventuali offerte, mantenendo una posizione di apertura. La situazione rimane in evoluzione, con il futuro di Miretti ancora da definire.

Il club campione d’Italia mette nuovamente nel mirino il centrocampista bianconero: la situazione sul futuro dell’ex Genoa Il Napoli non molla la presa ed è pronto a riprovarci per Fabio Miretti, dopo l’assalto fallito l’ultima estate per il canterano della Juventus. Fabio Miretti (Ansa) – Calciomercato.it Il centrocampista classe 2003 è un pupillo dell’ex Ds bianconero Manna, attuale uomo mercato del sodalizio campione d’Italia. Conte nella finestra invernale ha bisogno di un nuovo innesto a centrocampo e Miretti sarebbe un profilo gradito per caratteristiche per l’allenatore salentino. Il Napoli pianificherebbe l’offensiva per Miretti sulla base di un prestito con diritto di riscatto, formula però non gradita dalla Juve. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Il Napoli e Conte ci riprovano per Miretti: la risposta della Juve | CM.IT

