Il modellismo fa il pieno | Superata quota 4mila

La Mostra del modellismo e del giocattolo d’epoca di Cortona si conferma tra gli eventi natalizi più visitati, superando quota 4.000 partecipanti. L’evento, che unisce passione e tradizione, continua ad attrarre appassionati di ogni età, offrendo un’occasione unica per scoprire modellini e giocattoli d’epoca. Un appuntamento che, anche quest’anno, rappresenta un momento di interesse culturale e ricreativo per la comunità.

Continua ad attirare pubblico la Mostra del modellismo e del giocattolo d’epoca, tra gli appuntamenti di maggior richiamo del Natale a Cortona. L’esposizione, ospitata negli spazi del Centro convegni Sant’Agostino, resterà aperta fino al 6 gennaio e si sta confermando come una delle iniziative più seguite dell’intero cartellone natalizio, capace di intercettare famiglie, appassionati e visitatori arrivati anche da fuori regione. I numeri fotografano il successo dell’iniziativa. "Abbiamo superato quota 4.000 visitatori – spiega Fabio Procacci, amministratore di Cortona Sviluppo – un dato significativo se si considera che l’ingresso era gratuito per i bambini fino a sei anni". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il modellismo fa il pieno: "Superata quota 4mila" Leggi anche: Genoa Inter, Ferraris verso il sold out: superata quota 30mila spettatori Leggi anche: Superata quota 200 mila euro nella raccolta fondi per il monastero distrutto dall'incendio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il modellismo fa il pieno: Superata quota 4mila. Il modellismo fa il pieno: "Superata quota 4mila" - Fabio Procacci, amministratore di Cortona Sviluppo: "Un dato significativo". lanazione.it

