Il MoRe trionfa tra gli Under 19 Gli U17 s’arrendono nella finalissima

Il Mo.Re Volley si distingue alla Moma Winter Cup di Modena, torneo internazionale con 228 squadre da sei paesi, tra cui gli Stati Uniti. Gli Under 19 del club hanno conquistato il primo posto, mentre gli Under 17 si sono fermati in finale, ottenendo un secondo posto. Un risultato che conferma la crescita e la qualità del settore giovanile del Mo.Re, in un contesto sempre più competitivo e internazionale.

Un primo ed un secondo posto per il Mo.Re Volley alla Moma Winter Cup, torneo andato in scena a Modena sotto l'egida della Scuola Pallavolo Anderlini a cui hanno preso parte 228 squadre provenienti da 6 paesi diversi, compresi gli Stati Uniti. La compagine reggiano-modenese ha trionfato nella categoria Under 19, superando senza difficoltà Milano, Albisola, Carelli e Bussola nel girone eliminatorio, prima del duplice 2-0 con Invicta Grosseto e Vero Volley Monza che ha spalancato le porte della semifinale; nel penultimo atto il Mo.Re Volley ha battuto senza cedere set il Roma 7 Volley, guadagnando l'accesso per la finalissima, disputata al PalaPanini, dove è stata battaglia vera con la Marino Pallavolo: sotto di un set e 24-22 nel secondo, è stato Martino Bigozzi a mettere a terra 3 punti consecutivi, permettendo ai compagni di rovesciare l'inerzia, pareggiare i conti e imporsi al tiebreak.

