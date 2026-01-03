Il ministro dell’Interno venezuelano Diosdado Cabello in un video | Alla fine di questi attacchi vinceremo

Il ministro dell’Interno venezuelano Diosdado Cabello ha dichiarato in un video che, dopo gli attacchi degli Stati Uniti e la cattura del presidente Nicolas Maduro, il Venezuela uscirà vittorioso. Cabello, figura di rilievo nel governo, ha affermato che “alla fine di questi attacchi, vinceremo” e ha espresso fedeltà alla patria, sottolineando la determinazione del Paese di resistere alle sfide esterne.

“E alla fine di questi attacchi, vinceremo. Viva la patria! Sempre fedeli! Mai traditori”. Lo ha dichiarato alla televisione pubblica il ministro dell’Interno venezuelano Diosdado Cabello, considerato uno degli uomini più potenti del Paese, parlando dopo gli attacchi degli Stati Uniti, che hanno annunciato di aver catturato il presidente Nicolas Maduro. “Non è la prima lotta, non è la prima battaglia. Abbiamo saputo sopravvivere in ogni circostanza”, ha aggiunto Cabello, che voci sui social network davano per morto o arrestato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il ministro dell’Interno venezuelano Diosdado Cabello in un video: “Alla fine di questi attacchi, vinceremo” Leggi anche: Venezuela: ministro Interno, 'alla fine di questi attacchi, vinceremo' Leggi anche: Venezuela, parla il ministro degli Interni Cabello che era dato per morto: «Attacco criminale e vigliacco: non è riuscito del tutto» – Il video Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Venezuela, il ministro dell'Interno invita alla calma: "Non rendete le cose più facili agli Usa" - Il ministro dell'Interno del Venezuela Diosdado Cabello, ha invitato il suo Paese a “mantenere la calma” dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver ... msn.com

Venezuela, parla il ministro degli Interni Cabello che era dato per morto: «Attacco criminale e vigliacco: non è riuscito del tutto» – Il video - Il ministro degli Interni, Giustizia e Pace del Venezuela, Diosdado Cabello, è apparso in un video oggi, 3 gennaio 2026, dopo l’operazione militare statunitense sul territorio venezuelano, ordinata da ... msn.com

Venezuela: ministro Interno, 'alla fine di questi attacchi, vinceremo' - Lo ha dichiarato alla televisione pubblica il ministro dell'Interno venezue ... lagazzettadelmezzogiorno.it

