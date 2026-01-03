Il mercato del Modena si sta muovendo con attenzione. Manuel De Luca, dopo aver completato le visite mediche e le pratiche con la Cremonese, potrebbe essere disponibile già per la trasferta di Padova. Nel frattempo, Mendes si prepara a lasciare la squadra, mentre le strategie di mercato sono state già definite nelle settimane precedenti. La società monitora attentamente le opportunità per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Mercato al via e il Modena ha apparecchiate le situazioni già discusse e pensate in questi mesi. Prima di tutte, l’arrivo di Manuel De Luca potenzialmente pronto per la traserta di Padova della prossima settimana dopo aver svolto le visite mediche e in procinto di ultimare questioni burocratiche con la Cremonese. L’affare si è fatto sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo nel caso in cui i canarini otterranno la promozione in A, il ’Cigno’ deve ora rimettersi in moto in una gara ufficiale che gli manca dalla fine di agosto. L’approdo di De Luca, come detto ormai cosa praticamente fatta, costringe Pedro Mendes a riflettere sul suo futuro in Emilia e il portoghese lo sta facendo, anche un po’ troppo per le aspettative dello Spezia ma solo perché l’attaccante è rientrato in queste ore dalle vacanze e tutto questo non cambierà l’esito della trattativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato. De Luca, sarà prestito. Mendes fa le valigie

Leggi anche: In gialloblù è in arrivo De Luca. Caso con le valigie in mano

Leggi anche: Adzic con le valigie in mano a gennaio, ipotesi prestito molto probabile. C’è la fila, ecco dove potrebbe trasferirsi il 2006

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Marchetti e il calciomercato dell’Inter | Sarà un mercato povero ma occhio a possibili colpi di scena.

Sfuma De Luca! L’ex attaccante della Sampdoria ha scelto la sua nuova squadra - Manuel De Luca, ex attaccante della Sampdoria, non ritornerà a Genova: il “Cigno” tornerà nel campionato di Serie B La Sampdoria continua a muoversi sul mercato invernale con l’obiettivo di rinforzare ... sampnews24.com