Il Mattino | Napoli spunta Götze

Il mercato del Napoli si sta delineando con alcune conferme e molte questioni ancora da approfondire. Tra le possibili novità, si parla anche di un nome noto come Götze. La società lavora per rafforzare la squadra in vista della nuova stagione, valutando diverse opzioni per migliorare la rosa e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il mercato del Napoli entra nel vivo con alcune certezze e molte riflessioni ancora aperte. Secondo quanto riportato da Gennaro Arpaia su Il Mattino, il futuro immediato di Luca Marianucci appare ormai tracciato: il difensore è destinato a lasciare gli azzurri in prestito secco per sei mesi, con la Cremonese sempre più vicina a chiudere l'operazione. Arrivato dall'Empoli, Marianucci ha trovato poco spazio nella prima parte di stagione e per il club azzurro la scelta di mandarlo a giocare con continuità, in una squadra impegnata nella lotta salvezza, rappresenta un investimento tecnico in prospettiva.

