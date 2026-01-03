Il lusso di poter scegliere

Il lusso di poter scegliere si manifesta anche nella tranquillità di non rispondere a chiamate sconosciute. In un mondo in cui le truffe sono all’ordine del giorno, preferiamo mantenere il controllo delle nostre comunicazioni, dedicando attenzione solo a ciò che consideriamo importante. Questa consapevolezza ci permette di gestire al meglio i nostri momenti e di preservare la serenità, evitando rischi inutili e rispettando il nostro tempo.

Squilla il telefono, non rispondo. È un numero che non conosco. Ormai lo faccio sempre, temendo di cadere in una truffa. Ecco ciò che non succede agli allenatori senza panchina. Gli allenatori senza panchina rispondono sempre, a chiunque, anche ai possibili imbroglioni, non si sa mai. Vivere senza allenare, per loro, non è vita. E quindi sperano nella prossima chiamata, da qualsiasi parte di mondo arrivi. “Pronto mister, abbiamo bisogno di lei”. Sperano in parole come queste per tornare a respirare. Gli allenatori senza panchina vengono definiti a spasso, definizione alquanto inappropriata. Perché di andare a spasso, senza uno spogliatoio dove tornare, non hanno proprio voglia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il lusso di poter scegliere Leggi anche: Genova, il ristorante etnico usato come copertura per poter spacciare il crack e comprare auto di lusso Leggi anche: Fine vita, “Libera” dopo l’ordine del giudice sul macchinario: “Spero, finalmente, di poter scegliere davvero. È la mia libertà” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cresce il mercato immobiliare romano: investimenti, rigenerazione e lusso segnano la ripresa del Real Estate; Aerei e treni, prezzi dei biglietti alle stelle. Decaro: «Tornare in Puglia per le feste non dovrà più essere un lusso». Il lusso di poter scegliere - Gli allenatori senza panchina vengono definiti a spasso, definizione alquanto inappropriata. ilfoglio.it

Marras, il lusso oggi è poter fare capi con le proprie mani - (di Patrizia Vacalebri) "Il lusso oggi è un settore in difficoltà, i grandi marchi dovranno per forza rivedere la loro politica dei prezzi, anche perché la concorrenza del mercato cinese copia tutto e ... ansa.it

Florian Escape: scegliere come in una boutique la propria "experience" in una dimora di lusso - Scegliere come in una boutique un'esperienza esclusiva in una residenza di lusso. affaritaliani.it

Mirtillo VS Gucci?! ??Aiutateci a scegliere!

La cena perfetta esiste e si prepara col fuoco di casa Che splendido lusso poter cenare con la propria mamma #Salento - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.