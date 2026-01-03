Il Lens estende il vantaggio in Ligue 1 mentre l’AC Milan scavalca i rivali dell’Inter al primo posto in Serie A

Il Lens consolidano il primo posto in Ligue 1 con una vittoria per 3-0 sul Tolosa, portando il vantaggio a quattro punti. Nel frattempo, in Italia, l’AC Milan supera l’Inter e si porta in testa alla Serie A. Questi risultati influenzano le classifiche dei rispettivi campionati, evidenziando i momenti chiave delle squadre italiane e francesi. Un’analisi delle ultime partite e delle posizioni in classifica.

2026-01-03 01:00:00 Il web non parla d’altro: Il Lens ha portato a quattro punti il??suo vantaggio in testa alla Ligue 1 vincendo per 3-0 sul Tolosa venerdì sera. Il Tolosa si ritrova in 10 uomini dopo soli 23 minuti quando Emersonn viene espulso prima che il Lens raggiunga una comoda vittoria grazie ai gol di Wesley Said, Adrien Thomasson e Ismaelo Ganiou. Il risultato porta la squadra di Pierre Sage a quattro punti di vantaggio dai campioni del PSG, che possono ridurre il divario a un solo punto vincendo domenica sul Paris FC. In Italia, il Milan ha scavalcato i rivali cittadini dell’Inter in vetta alla Serie A dopo una vittoria di misura per 1-0 sul Cagliari. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Il Milan vince il derby di corto muso e scavalca l’Inter al 2° posto in classifica: decide Pulisic Leggi anche: Thauvin in attacco, Sangaré metronomo, Sage in panchina: come fa il Lens ad essere primo in Ligue 1 davanti al Psg Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Pronostico Tolosa-Lens: il nuovo anno inizia come il vecchio - Lens è una partita della diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45 tv, notizie, formazioni, pronostico. ilveggente.it

