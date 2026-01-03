Il legame tra il Cilento e il Venezuela il Partito Liberaldemocratico | Ora il popolo venezuelano sia libero

Il Cilento e la provincia di Salerno hanno un legame storico e migratorio con il popolo venezuelano, radicato nel tempo. Questo rapporto si riflette anche nelle recenti dichiarazioni del Partito Liberaldemocratico, che auspica la libertà e il rispetto dei diritti per il popolo venezuelano. Un legame che sottolinea l’importanza di solidarietà e vicinanza tra le comunità, mantenendo vivo il ricordo di un rapporto radicato nel passato e nel presente.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.