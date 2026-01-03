Il Lecco fa troppo poco | a Ospitaletto matura soltanto un pari

Il Lecco si ferma sul pareggio a Ospitaletto, evidenziando alcune difficoltà offensive. La squadra fatica a trovare la rete e a impensierire gli avversari, rendendo difficile ottenere i tre punti in una trasferta complicata. La mancanza di incisività in fase offensiva rappresenta un aspetto su cui i lecchesi dovranno lavorare per migliorare le proprie prestazioni e ottenere risultati più consistenti.

Il Lecco soffre a Ospitaletto, anche perché fa troppo poco a livello offensivo per giustificare una possibile vittoria. Dopo il vantaggio su rigore di Sipos, al nono gol stagionale, la difesa si addormenta e consente il pari ai bresciani. Poi, un’eccessiva sterilità a livello offensivo ed è solo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

