Il Lecce stravolge il copione della Juve Falcone para anche un calcio di rigore

Il Lecce ottiene un pareggio contro la Juventus grazie a una prestazione solida e determinata. Dopo il gol di Banda nel primo tempo, la squadra giallorossa ha resistito al ritorno dei padroni di casa, con Falcone che ha parato anche un calcio di rigore. Un risultato che testimonia la tenacia del Lecce in un match equilibrato e combattuto, mantenendo viva la possibilità di ottenere un buon risultato in trasferta.

Lecce stoico allo Stadium: resiste alla Juventus, Falcone para il rigore. È un punto d'oro - Decisivo il gol di Lameck Banda, ma anche una prova maiuscola ... msn.com

Lecce, Juve, Serie B e Primavera: le ultimissime - Nell'anticipo del venerdì dello stadio 'Via del Mare', valido per la 15esima giornata di Serie A, i ... corrieredellosport.it

Scopri di più o chiedi maggiori informazioni: Altamura · Bari · Lecce www.drlidiaberloco.com [email protected] Prenota ora direttamente dal link in bio #DrLidiaBerloco #Benessere360 #Nutrizione #MedicinaEstetica #DrLidiaBerloco #Bari # - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.