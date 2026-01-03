Il Lecce stravolge il copione della Juve Falcone para anche un calcio di rigore

Il Lecce ottiene un pareggio contro la Juventus grazie a una prestazione solida e determinata. Dopo il gol di Banda nel primo tempo, la squadra giallorossa ha resistito al ritorno dei padroni di casa, con Falcone che ha parato anche un calcio di rigore. Un risultato che testimonia la tenacia del Lecce in un match equilibrato e combattuto, mantenendo viva la possibilità di ottenere un buon risultato in trasferta.

LECCE – Fortunato sì, coriaceo ancora di più. Il Lecce conquista un ottimo pareggio in casa della Juventus: dopo essere passata in vantaggio con un bel gol di Banda nel recupero del primo tempo, la squadra giallorossa ha subito il pareggio siglato da McKennie all’inizio della ripresa, ma è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

