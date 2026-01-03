Il lavoro c’è ma non basta per essere attrattivi

Dalla recente analisi di Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di Commercio di Bergamo, emerge un quadro realistico della situazione economica locale. Il lavoro c’è, ma non è sufficiente per garantire un'attrattività stabile e duratura. La situazione richiede interventi mirati e strategie concrete per rafforzare il tessuto imprenditoriale e migliorare le opportunità di occupazione nel territorio bergamasco.

