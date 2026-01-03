Il lago dei cigni Atalanta-Roma Giochi in fiera mercatini pattini e ruota | l’Epifania in città

A Bergamo, l’Epifania offre numerose opportunità di svago e cultura durante il lungo fine-settimana. Tra gli eventi principali, si segnalano lo spettacolo di balletto “Il lago dei cigni” al Teatro Donizetti, la partita di calcio tra Atalanta e Roma e i mercatini in fiera. Inoltre, sono previste attività come pattini, ruote e vari eventi nelle piazze della città, ideali per trascorrere in modo diverso questa festività.

Sono diverse le iniziative organizzate a Bergamo nel lungo fine-settimana dell'Epifania. Fra gli appuntamenti spiccano lo spettacolo di balletto "Il lago dei cigni" al Teatro Donizetti (domenica), il party anni 90 a Nxt – Piazzale degli Alpini (sabato) e la partita di calcio fra Atalanta e Roma (sabato). Da annotare, inoltre, la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, il Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, le casette di Natale, la pista di pattinaggio, gli artisti di strada (sabato, domenica e lunedì), dj-set (sabato) e degustazione di prodotti tipici invernali (martedì) a ChorusLife, "Giochi in fiera" alla Promoberg, spettacoli per famiglie e altro ancora.

