Il ‘gallo pinto’ e la ‘primera combatiente’ un matrimonio d’amore e potere combinato da Chavez | la storia di Maduro e Cilia Flores

Il racconto di Maduro e Cilia Flores, figura centrale nel panorama politico venezuelano, si intreccia con immagini di potere e resistenza. Questa narrazione svela il legame tra due personaggi simbolo, il “gallo pinto” e la “primera combatiente”, e il loro ruolo nel contesto di un paese in tumulto. Un’analisi che invita a riflettere sulle dinamiche di leadership e sulle sfide di una nazione in crisi, al di là delle notizie di cronaca.

Il "gallo pinto" e la "primera combatiente" non sono più a Miraflores dove gli americani li hanno prelevati alle tre della scorsa notte quando dormivano mentre attorno si stava consumando l'inferno. Il destino di Nicolas Maduro, 63 anni, e Cilia Adelia Flores, sei anni di più, non è chiaro (deportazione o uscita negoziata?), ma è certo che il loro potere sul Venezuela è terminato. Sulla loro testa c'era una taglia da 50 milioni di dollari. (FILES) Venezuelan President and presidential candidate Nicolas Maduro hugs his wife, Cilia Flores, during a campaign rally in Caracas on July 16, 2024. President Donald Trump said on January 3, 2026, that US forces had captured Venezuelan leader Nicolas Maduro after launching a "large scale strike" on the South American country.

