Il Gallo e la prima combattente | chi sono Maduro e la moglie presi dopo 13 anni al potere 

Maduro, presidente venezuelano di 63 anni, e sua moglie sono stati arrestati dopo oltre 13 anni al potere. Maduro è accusato dagli Stati Uniti di guidare un “narco Stato” e di aver mantenuto il controllo attraverso elezioni contestate e repressione delle opposizioni. Questa vicenda segna un nuovo capitolo nella politica venezuelana, suscitando attenzione a livello internazionale.
Maduro, 63 anni, è accusato dagli Stati Uniti di essere a capo di un «narco Stato»: ha governato per anni reprimendo le opposizioni e grazie a elezioni che la comunità internazionale ritiene truccate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Gli Usa bombardano il Venezuela, Trump: «Maduro e sua moglie presi e portati fuori dal Paese». Media: «La cattura sembrerebbe negoziata» – La diretta
Il "Gallo" e la "prima combattente": chi sono Maduro e la moglie, catturati dopo 13 anni al potere - Maduro, 63 anni, è accusato dagli Stati Uniti di essere a capo di un «narco Stato»: ha governato per anni reprimendo le opposizioni e grazie a elezioni che la comunità internazionale ritiene truccate ... msn.com
Chi è Nicolás Maduro, il "Gallo combattente" al potere in Venezuela dal 2013 - Nella notte del 3 gennaio, Nicolás Maduro, 63 anni, è stato portato fuori dal Venezuela con un'operazione condotta dagli Stati Uniti che fonti dell'opposizione in esilio descrivono come l' atto finale ... msn.com
Il "Gallo" e la "prima combattente": chi sono Maduro e la moglie, catturati dopo 13 anni al potere x.com
