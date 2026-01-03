Il fumo gli abiti bruciati le urla strazianti | le immagini dei ragazzi scampati all' inferno di Crans-Montana

Le immagini che arrivano da Crans-Montana raccontano un episodio drammatico, segnato da fumo, abiti bruciati e urla di paura. Sono fotografie difficili da vedere, caratterizzate da luci sfocate e momenti di grande tensione. Questo racconto visivo testimonia la gravità di quanto accaduto quella notte, offrendo uno sguardo sobrio su un evento che ha coinvolto giovani in una situazione di emergenza.

Le immagini sono buie, spezzate, instabili. Ma, soprattutto, sono attraversate dalle urla. Urla lunghe, spezzate, incontrollabili, che tagliano la notte davanti al locale di Crans-Montana dopo la s trage dei giovani di Capodanno. Nel video girato con un cellulare non c'è una sequenza logica né una ricostruzione ordinata: c'è il dopo, immediato e caotico. I ragazzi sono già all'esterno, appena riusciti a uscire, mentre alle loro spalle il fumo continua a salire. L'aria è densa, grigia, difficile da respirare. Le immagini mostrano giovani che si allontanano in preda al terrore: c'è chi grida, aiuto, chi piange, chi urla senza riuscire a dire nulla.

