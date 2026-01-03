il focus della ssc napoli sulla lazio prossimi avversari in campionato

Il Napoli si prepara alla sfida contro la Lazio, analizzando attentamente le caratteristiche e le strategie della squadra biancoceleste, allenata dall’ex Sarri. Gli azzurri, guidati da Antonio Conte, studiano le dinamiche della prossima avversaria per affrontarla nel modo più efficace. Questa fase di preparazione permette ai partenopei di affinare le proprie strategie in vista di un match importante nel campionato di Serie A.

