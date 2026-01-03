Il duo Vetrano-Randisi all’Oscar con Pirandello
Il duo Vetrano-Randisi ha portato sul palco degli Oscar un’opera ispirata a Pirandello, consolidando il legame tra i due artisti e il grande autore siciliano. La collaborazione nasce da un naturale incontro di provenienze e passioni, sottolineando come il patrimonio culturale italiano continui a ispirare produzioni di rilievo internazionale. Un percorso che dimostra l’importanza della tradizione e della creatività nel panorama teatrale e cinematografico globale.
Scritto nel destino l’incontro di Enzo Vetrano e Stefano Randisi con Pirandello. Questione geografica, ovviamente. Ma questione soprattutto esistenziale: di sguardo sull’uomo, le sue maschere, i fallimenti, le inevitabili derive. Oltre al disprezzo condiviso per il comune pensare. Una poesia (teatrale) in sottrazione. Che ha incrociato la prima volta il Nobel a fine Novanta per “Berretto a sonagli“, proseguendo con “L’uomo, la bestia e la virtù“, “Pensaci, Giacomino!“, “I giganti della montagna“. Percorso ampio. Ramificato. Ricorda per profondità l’indagine su Franco Scaldati che ha caratterizzato a lungo il teatro di VetranoRandisi, insieme sul palco dal 1976. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
