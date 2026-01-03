Il dramma di Eleonora rimasta ustionata a Crans-Montana Le comunità unite in un abbraccio | Ragazza straordinaria

Due città italiane, Cattolica e San Giovanni, si stringono intorno a Eleonora Palmieri, la veterinaria di 29 anni rimasta gravemente ustionata nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Dopo un intervento presso l’ospedale Niguarda di Milano, le comunità manifestano solidarietà e vicinanza a una giovane donna considerata “straordinaria” per il suo coraggio e la determinazione.

Rimini, 3 gennaio 2026 – Cattolica e San Giovanni: due città unite. Nella vicinanza ad Eleonora Palmieri, la veterinaria 29enne rimasta ustionata nella strage di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera (la 29enne è stata operata ieri al Niguarda di Milano). Eleonora e i suoi familiari risiedono a San Giovanni in Marignano. Crans-Montana, Tajani: Non ha funzionato qualcosa per quanto riguarda la sicurezza. Un dramma “Appena ho visto il nome di Eleonora, la prima cosa che ho fatto è stata contattare la madre per sincerarmi direttamente delle sue condizioni - dice la sindaca marignanese, Michela Bertuccioli -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

