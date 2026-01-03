Il dolore in strada tra psicologi e sopravvissuti racconta esperienze di sofferenza e rinascita. Sierre, a valle, si staglia sotto un cielo pallido, tra filari di viti e il ricordo di un passato antico. Quando si raggiunge la montagna, la distanza rimane evidente, ma il paesaggio tranquillo nasconde storie di resistenza e speranza, tra il peso del trauma e la volontà di ricostruire un nuovo inizio.

Sierre è giù a valle e quando ci arrivi la montagna la vedi ancora lontana. C'è un sole pallido che quasi rassicura, filari di viti perché qui si sono seduti i romani e chiamavano questo posto il borgo delle cento colline. La neve è su, in alto. Crans-Montana è un nome da rotocalco, da piste da sci, da Ferrari in vacanza e residenti italiani che qui ci vengono per fare la stagione. Per arrivare in cima ci vogliono dodici chilometri e una ventina di minuti di auto lenta senza pensare troppo al domani. Sembra un buon posto per finire l'anno, come una coda delle vacanze di Natale, una stella filante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il dolore in strada tra psicologi e sopravvissuti salvati dal destino. "Ho visto gli altri bruciare e cadere"

Leggi anche: «Non ho visto sopravvissuti». Hegseth scarica il crimine

Leggi anche: Venezuela: Hegserth, 'non ho visto i sopravvissuti dopo attacco a imbarcazione'

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il dolore in strada tra psicologi e sopravvissuti salvati dal destino. Ho visto gli altri bruciare e cadere.

Il dolore in strada tra psicologi e sopravvissuti salvati dal destino. "Ho visto gli altri bruciare e cadere" - Il silenzio del bar vicino alle boutique chic Sierre è giù a valle e quando ci arrivi la montagna la vedi ancora lontana. ilgiornale.it