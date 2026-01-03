Il dj-set i red carpet l' annuncio delle nozze Tenerife | la storia d' amore tra Can Yaman e Sara Bluma

Can Yaman e Sara Bluma, attore e dj di origini algerine, hanno avuto una relazione durata meno di un anno. La loro storia, che ha attirato l’attenzione dei media per mesi, ha visto momenti come dj-set, red carpet e l’annuncio delle nozze. Questi eventi hanno segnato il loro percorso e sono stati al centro dell’attenzione pubblica e cronaca rosa, lasciando un ricordo della loro breve ma intensa relazione.

È durata meno di un anno la storia tra Can Yaman e Sara Bluma ma la relazione tra l'attore turco e la dj di origini algerine ha tenuto banco per mesi sulle pagine della cronaca rosa. Belli, famosi e di successo, Can e Sara hanno vissuto la loro storia alla luce del sole, davanti ai flash e sotto ai riflettori, contrariamente al proverbiale desiderio di riservatezza di Can. L'incontro al dj-set. Maggio 2025. Reduce dal successo della serie " El Turco " Can Yaman è al centro dei gossip per la sua vita sentimentale. L'attore si trova in Spagna per l'inizio delle riprese di una nuova serie e la stampa locale diffonde il gossip di un presunto flit tra Can e la giornalista brasiliana Thamires Hauch.

