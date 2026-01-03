Il cuore di Scrooge illuminato dal Natale

Il cuore di Scrooge illuminato dal Natale apre le celebrazioni dell’Epifania al Teatro Bonci di Cesena. Martedì 6 gennaio alle 16, la compagnia svizzera PerpetuoMobileTeatro presenta per la prima volta in città lo spettacolo

L’anno nuovo al Bonci comincia il giorno dell’Epifania, con uno spettacolo "tout public". Martedì 6 gennaio alle 16 (mercoledì 7 per le scuole in matinée), la compagnia svizzera PerpetuoMobileTeatro arriva per la prima volta a Cesena per portare in scena il suo lavoro più rappresentato: " Scrooge. Non è mai troppo tardi". Lo spettacolo, che conta quasi 150 repliche in tre lingue e nel 2021 è stato presentato al Festival d’Avignone Off, si rifà a "A Christmas Carol", il primo racconto di Charles Dickens, pubblicato nel dicembre del 1843, considerato una delle sue opere più compiute. Il protagonista, Ebenezer Scrooge, è un anziano uomo d’affari che ha sacrificato ogni valore umano sull’altare del profitto: ha dedicato la propria esistenza al denaro, rinunciando agli affetti, alla solidarietà e alla gioia di vivere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

