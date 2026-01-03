Il cuore della Maremma Agriasilo in Mozambico

L’Agriasilo in Mozambico rappresenta un progetto che valorizza il cuore della Maremma attraverso iniziative sostenibili e condivise. Nel 2025, l’evento che ha coinvolto il territorio di Scarlino si è svolto presso l’agriturismo Il Cerrosughero, rafforzando il legame tra comunità locale e pratiche agricole rispettose dell’ambiente. Un’occasione per promuovere conoscenza e collaborazione nel rispetto delle tradizioni e del territorio.

SCARLINO L'evento che ha visto il coinvolgimento del territorio scarlinese si è tenuto nel 2025 presso l'agriturismo Il Cerrosughero. Questo appuntamento, insieme a una prima iniziativa del 2024 svoltasi a Bibbona (Livorno), ha sostenuto la realizzazione di questa struttura polivalente destinata ad accogliere bambine e bambini tra 0 e 6 anni. All'incontro scarlinese hanno partecipato la sindaca Francesca Travisoni e l'assessore all'Agricoltura Giorgio Maestini, insieme a cittadini e sostenitori, a testimonianza del forte coinvolgimento del territorio su percorsi concreti di cooperazione. ASeS, che opera da molti anni nell'area di Maputo con interventi di agricoltura sociale, formazione e sicurezza alimentare, ha potuto inaugurare un luogo cruciale per la comunità locale.

