Il Csm e il corto circuito delle garanzie | quando l’autogoverno diventa autotutela

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) rappresenta l’organo di autogoverno della magistratura italiana. Tuttavia, la sua funzione di garante indipendente può sollevare questioni riguardo ai limiti dell’autonomia e alla possibile autodefesa. Questo articolo analizza il ruolo del CSM, evidenziando i rischi di un corto circuito tra tutela dei diritti e gestione autonoma, e affronta le implicazioni di un sistema che rischia di trasformare l’autogoverno in autotutela.

Il Consiglio Superiore della magistratura viene tradizionalmente definito l’ organo di autogoverno della magistratura. Una definizione nobile, necessaria in uno Stato di diritto. Ma che, alla prova dei fatti, rischia talvolta di trasformarsi in qualcosa di diverso: un sistema di autotutela dell’ordine giudiziario, più attento a proteggere l’equilibrio interno che a interrogarsi sulle ricadute delle proprie decisioni sui diritti dei cittadini. Un caso noto all’opinione pubblica, il mio – raccontato da decine di testate giornalistiche, agenzie di stampa, quotidiani cartacei e online oltre che da programmi di approfondimento televisivi e radiofonici – ha messo in luce un vulnus profondo nell’applicazione di una riforma recente e ambiziosa: la Riforma Cartabia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Il corto circuito della sinistra mai riparato Leggi anche: Al CSM il corto che accende il dialogo sulla violenza di genere La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Csm e il corto circuito delle garanzie: quando l’autogoverno diventa autotutela. Il Csm e il corto circuito delle garanzie: quando l’autogoverno diventa autotutela - Il caso del giornalista del Tg5, Enrico Fedocci, e della Giudice del Tribunale lariano ... bergamonews.it

La voce dei penalisti: "Separare le carriere. Con due Csm più garanzie" - Petrelli, presidente delle Camere penali: è sempre mancata la volontà politica "Anche i pm saranno tutelati". quotidiano.net

A forza di raccontare palle sono andati in corto-circuito - facebook.com facebook

Incendio in un negozio di addobbi natalizi a Sassari. Forse un corto circuito, intervento dei vigili del fuoco #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.