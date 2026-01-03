Il coraggio del 13enne | Ho spinto fuori i feriti

Un giovane di tredici anni si trova davanti a una composizione di fiori e candele in ricordo di una tragedia recente. Con compostezza, racconta di aver aiutato i feriti, dimostrando maturità e senso di responsabilità in un momento di grande dolore. La scena, vicino al Constellation, testimonia il dolore condiviso e il coraggio di chi, ancora bambino, si impegna per gli altri in circostanze difficili.

dall’inviato Nic è fermo davanti alla montagnola di mazzi di fiori e al prato di candele a poche decine di metri dal Constellation. Immobile. Quasi impietrito. Nic ha appena 13 anni e lo sguardo fisso verso i tendoni che coprono alla vista quel che resta del locale in cui la notte di Capodanno è scoppiato l’inferno. Lui, originario di Ginevra in vacanza a, quella notte si è ritrovato proprio lì. In Rue Centrale. Nello stesso momento in cui le fiamme hanno iniziato a divorare il soffitto del locale, le pareti. E i corpi dei ragazzini che stavano festeggiando l’arrivo del nuovo anno. Quelli che sono rimasti intrappolati nel ‘bunker’ seminterrato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

