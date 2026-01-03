Il conviviale | due giorni di enogastronomia musica e tanto altro nel centro storico
Il Conviviale è un evento di due giorni che si svolge nel centro storico di Brindisi, dedicato all’enogastronomia, alla musica e alla cultura locale. Promosso dalla Pro Loco di Brindisi con il supporto di Slow Food Brindisi, si inserisce nel programma “Brindisi a Natale 2025”. L’iniziativa offre un’occasione per scoprire le tradizioni e i sapori della zona in un contesto di convivialità e valorizzazione territoriale.
BRINDISI - Domenica 4 e lunedì 5 gennaio Brindisi ospita “Il Conviviale - Festival dell'Enogastronomia”, iniziativa promossa dalla Pro Loco di Brindisi con il supporto di Slow Food Brindisi, inserita in “Brindisi a Natale 2025”, il cartellone di appuntamenti culturali e di spettacolo curato dal. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Halloween nel centro storico di Atessa: musica, animazione e divertimento
Leggi anche: Pianoforti nel centro storico di Vico: per tre giorni il borgo si trasforma in un palcoscenico all'aperto
Il Conviviale: due giorni di gusto e cultura nel cuore di Brindisi - Festival dell’Enogastronomia”, iniziativa promossa dalla Pro Loco di Brindisi con il suppo ... brundisium.net
Le 10 ragioni principali per cui Santa Monica Boulevard definisce la vita a West Hollywood
Nei giorni scorsi, in municipio a Casalmaggiore, l’amministrazione ha organizzato un momento conviviale con i volontari delle associazioni che operano sul territorio di Casalmaggiore e delle frazioni. Un partecipato momento... Leggi tutto - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.