Il conviviale | due giorni di enogastronomia musica e tanto altro nel centro storico

Il Conviviale è un evento di due giorni che si svolge nel centro storico di Brindisi, dedicato all’enogastronomia, alla musica e alla cultura locale. Promosso dalla Pro Loco di Brindisi con il supporto di Slow Food Brindisi, si inserisce nel programma “Brindisi a Natale 2025”. L’iniziativa offre un’occasione per scoprire le tradizioni e i sapori della zona in un contesto di convivialità e valorizzazione territoriale.

BRINDISI - Domenica 4 e lunedì 5 gennaio Brindisi ospita “Il Conviviale - Festival dell'Enogastronomia”, iniziativa promossa dalla Pro Loco di Brindisi con il supporto di Slow Food Brindisi, inserita in “Brindisi a Natale 2025”, il cartellone di appuntamenti culturali e di spettacolo curato dal. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

